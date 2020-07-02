Поправки к Конституции поддержали 78% россиян

Порядка 78,03% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 99,02% протоколов.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21,16% проголосовавших. Общая явка составила 65%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21.00 по Москве в среду. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в общероссийском голосовании, при этом порог явки не установлен.