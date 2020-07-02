«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию еще не подошло к концу, как ЦИК начал публиковать предварительные результаты. Как голосовала Сибирь и какие регионы показали почти северокорейское доверие к власти?

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершается в России. Первыми открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Последней проголосовала Калининградская область.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала публиковать предварительные итоги еще до завершения голосования по всей стране. В ЦИК объяснили, что такая ранняя публикация итогов нужна в интересах максимальной открытости и легитимности.

Итоги по Сибири неоднородны. Кузбасс лидирует по поддержке поправок не только по федеральному округу, но и входит в лидеры по всей России. Тува грозит оспорить первенство — в регионе также внушительное количество проголосовавших за поправки. А самым протестными регионами неожиданно оказались Омская область и Республика Алтай.



Регион

За Против Кузбасс 95,9% 3,8% Республика Тыва 95,3% 3,3% Республика Хакасия 89,9% 9,8% Иркутская область 82,8% 16,4% Алтайский край 78,9% 21% Красноярский край 72,2% 27,1% Томская область 71,5% 25% Новосибирская область 71,3% 28% Забайкальский край 70,4% 28% Республика Бурятия 67,6% 31,2% Республика Алтай 64,5% 34,8% Омская область 63,8% 34,9%

«Северокорейские» результаты, как их назвал политолог, директор Центра региональной политики Илья Гращенков, ожидаются и на западе России. Причем, как по явке, так и по голосам «за». Особенно в республиках Северного Кавказа. Но чуть более высокий процент протестных голосов может дать Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург.

По его убеждению, подобные итоги голосования были ожидаемы — исходя из привычных сценариев голосования россиян. Кроме того, примерно такие цифры озвучивали еще до начала голосования по результатам соцопросов.

«Но есть опасность, что такие результаты по Сибири и Дальнему Востоку в итоге дадут высокий результат "за" по стране. Это нехорошо тем, что вызовет недоверие к результатам голосования», — отметил он.

Однако в целом, добавил эксперт, понятно почему такие результаты. Не мобилизовалась оппозиция, в рядах которой произошел раскол. Одни призывали бойкотировать голосование, вторые — идти. Как и прежде, много несогласных просто проигнорировали голосование. В итоге исход определило мнение традиционно активного электората — жителей сельских территорий и старшего поколения.

Рекордная явка

Явка на избирательные участки в Сибири также оказалась разной: где-то высокой, а где-то — очень высокой. «Победила» всех Тува — на участки пришли более 90% избирателей. Также очень высокую явку показал Кузбасс (87%), за ними следует Бурятия с 67% проголосовавших.

В Омской области — 63%, в Красноярском и Забайкальском краях — по 56%, республиках Алтай и Хакасия — 49%, Новосибирской области — 45%, Алтайском крае — 47%, Томской область — 43%, Иркутской области — 41%.

В целом по России, по данным ЦИК на 20.00 мск, явка составила 64,99%. Это существенно выше, чем на голосовании за Конституцию в 1993 году — тогда на участки пришли 54% избирателей.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков связал высокую явку в Туве и в Кузбассе как традиционной активностью населения, так и с нововведениями при голосовании.

«Во-первых, сыграла роль грамотная организация голосования вне традиционных участков. Гражданам это показалось удобным. Во-вторых, можно отметить эффективную пропагандистскую кампанию со стороны властей этих территорий», — цитирует ТАССЧеснокова.

За что голосовали?

А разница в показателях явки между субъектами Сибирского федерального округа зависит от факторов, специфических для каждого региона. Он отметил, что это в любом случае еще не окончательные цифры, и оценивать активность избирателей нужно, получив результаты по всем семи дням общероссийского голосования, разделив тех, кто сам пришел на участок 1 июля, и тех, кто проголосовал раньше в формате «с доставкой на дом».