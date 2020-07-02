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Озвучен процент голосов «за» поправки по Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подавляющее количество явившихся на избирательные участки сибиряков решили поддержать внесение поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

В среду 1 июля состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По предварительным данным, в целом по Сибири более 58% граждан, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки, из них проголосовали за внесение поправок 72,63%.

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«Высокая явка говорит о неравнодушии сибиряков и об отношении к поправкам в Конституцию. Безусловно, этому способствовала удобная и безопасная организация процесса голосования, и его легитимность», – сообщил Меняйло.

Предварительные результаты голосования ЦИК начал озвучивать в среду. Уже к концу дня 1 июля было понятно, что сибиряки поддержали поправки. Предварительные итоги голосования в некоторых регионах Сибири назвали «северокорейским результатом».

Однако об окончательных цифрах и по Сибири, и по России в целом можно будет говорить только после завершения обработки 100% бюллетеней по всей стране.

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