Лимиты по льготной ипотеке повысили до 6 и 12 млн рублей

Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, говорится в документе опубликованном на сайте правительства РФ.

Вступило в силу постановление правительства России о повышении максимальной суммы кредита по льготной ипотеке со ставкой 6,5% до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей в остальных регионах.

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Ранее лимит по субсидированной ипотеке со ставкой 6,5% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях достигал 8 миллионов рублей, в остальных регионах — 3 миллиона рублей.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года по поручению президента РФ. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Льготная ставка в 6,5% будет действовать в течение всего срока кредита — до 30 лет.