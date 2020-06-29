НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке

Источник:
Sibnet.ru
221 1
Фото: © Sibnet.ru

Ипотека сейчас интересует как заемщиком, так и кредиторов, но первым не хватает финансов, поэтому основным предложением на рынке может стать льготная ипотека по программе с господдержкой, считают эксперты.

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставка», — заявила РБК старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Эксперт считает, что ипотека сейчас интересна как заемщикам, так и кредиторам, но первым не хватает финансов на покупку жилья, поэтому основным предложением на рынке может стать льготная ипотека по программе с господдержкой. По оценке Ульяновой, доля таких кредитов может возрасти до половины от общего объема.

При этом программа льготной ипотеки не распространяется на рынок вторичного жилья, который пользуется спросом у россиян, заметила аналитик. Отмечается, что по итогам первого квартала этого года доля вторички в выдачах ипотеки составила около 70%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБанки задумались над введением платы за ряд услуг

По итогам мая средняя ипотечная ставка по новым выдачам опустилась до минимума в 7,4%. Снижение связывают с действием программы льготной ипотеки с господдержкой, в рамках которой максимальная ставка составляет 6,5% годовых.

В кредитном агентстве «Эксперт РА» предполагают, что по итогам года доля первички в выдаче новых кредитов благодаря программе льготного кредитования может достигнуть половины от общего числа.

Динамика ставки будет зависеть от политики Банка России. Как заявилРИА Новости  директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень, снижению ставок способствует мягкая монетарная политика регулятора и высокая конкуренция за надежных заемщиков среди банков. В то же время эксперт не исключил, что снижение ставок сделает ипотечный продукт менее маржинальным и ипотека перестанет дешеветь.



Еще по теме
Эксперт рассказал о способах сэкономить на услугах ЖКХ
Президент РФ предложил расширить условия льготной ипотеки
Новый стандарт жилья введут для россиян
Владельцам жилья разрешили устраивать онлайн-собрания
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
•
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
•
Лукашенко назвал Белоруссию последним союзником России
•
Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Подробности
•
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
•
Космические туристы: кто покидал Землю за деньги
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК проверит сообщение о похищении мужчины на глазах у прохожих
Сибирь 29.06.2020 10:16
Судно для сбора сточных вод в Байкале назвали именем героя
Сибирь 29.06.2020 09:54
Синоптики предсказали плохую погоду для Западной Сибири
Сибирь 28.06.2020 20:04
СК начал проверку по факту сброса отходов в тундру у Норильска
Сибирь 28.06.2020 19:38
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
9113
Продолжение The Last of Us побило российский рекорд продаж
3982
NASA показало закаты на других планетах
3373
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
3172
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
•
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
•
Лукашенко назвал Белоруссию последним союзником России
•
Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин запланировал новое обращение к россиянам
43
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
41
Путин поднял тост за будущие победы
22
Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль
22
Кремль отреагировал на ошибку в бюллетенях для голосования
21