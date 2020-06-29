Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке

Ипотека сейчас интересует как заемщиком, так и кредиторов, но первым не хватает финансов, поэтому основным предложением на рынке может стать льготная ипотека по программе с господдержкой, считают эксперты.

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставка», — заявила РБК старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Эксперт считает, что ипотека сейчас интересна как заемщикам, так и кредиторам, но первым не хватает финансов на покупку жилья, поэтому основным предложением на рынке может стать льготная ипотека по программе с господдержкой. По оценке Ульяновой, доля таких кредитов может возрасти до половины от общего объема.

При этом программа льготной ипотеки не распространяется на рынок вторичного жилья, который пользуется спросом у россиян, заметила аналитик. Отмечается, что по итогам первого квартала этого года доля вторички в выдачах ипотеки составила около 70%.

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По итогам мая средняя ипотечная ставка по новым выдачам опустилась до минимума в 7,4%. Снижение связывают с действием программы льготной ипотеки с господдержкой, в рамках которой максимальная ставка составляет 6,5% годовых.

В кредитном агентстве «Эксперт РА» предполагают, что по итогам года доля первички в выдаче новых кредитов благодаря программе льготного кредитования может достигнуть половины от общего числа.

Динамика ставки будет зависеть от политики Банка России. Как заявилРИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень, снижению ставок способствует мягкая монетарная политика регулятора и высокая конкуренция за надежных заемщиков среди банков. В то же время эксперт не исключил, что снижение ставок сделает ипотечный продукт менее маржинальным и ипотека перестанет дешеветь.