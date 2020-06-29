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Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

По решению президента, часть офицеров и солдат запаса, приписанных на случай войны или других чрезвычайных ситуаций к воинским частям и учреждениям, временно вызовут в Вооруженные силы.

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Продолжительность, место и время проведения сборов определяют в Минобороны и других силовых ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. При этом жестко ограничивается их максимальный срок — они не могут превышать два месяца.

Кабмину и региональным властям поручено провести соответствующие мероприятия. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 июня.



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