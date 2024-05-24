Командующего 20-й армией ВС РФ Ахмедова сняли с должности

Командующий 20-й армией ВС России Сухраб Ахмедов лишился должности, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Со своей должности снят командующий 20-й Армии Сухраб Ахмедов», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, Ахмедова «вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии».

«Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов», — отметил Рогов.

К Ахмедову в ходе СВО высказывались претензии относительно качества командования вверенными ему частями и подразделениями. Его, в частности, упрекали в высоких потерях.