Получившим повестки россиянам запретят выдачу загранпаспорта

Министерство иностранных дел России запретит консульским учреждениям выдавать заграничные паспорта получившим электронные повестки россиянам. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ограничение будет действовать до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат. При этом не уточняется, идет ли речь о повестках по мобилизации, либо мера распространяется на обычный призыв на срочную службу.

Также планируется ввести аналогичные ограничения в отношении фигурантов уголовных дел, а также сотрудников с доступом к государственной тайне, работников на государственной службе, лиц, которые были уволены с военной службы не более пяти лет назад, банкротов.

В пояснительной записке указано, что проект учитывает последние изменения в законодательстве, а также «важнейшие моменты практического опыта работы загранучреждений на этом направлении». Запуск цифрового реестра повесток запланирован на 1 ноября.