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Депутаты задумались о расширении прав на защиту жилья

Источник:
ТАСС
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Законопроект, согласно которому необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище, будет в понедельник, 17 июня внесен в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием <…> при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище», — приводит ТАСС пояснительную записку.

При этом под жилищем законопроект понимает как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина.

Сейчас по закону, «гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ситуации ограниченного времени для принятия решения оценить степень опасности, потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему», отметил Нилов.

По его словам, нападающие при этом находятся в более выгодном положении, потому что «именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность».

Как объяснил Нилов, инициатива призвана ввести в законодательство принцип «мой дом — моя крепость».

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