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Йодированная соль станет обязательной

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство здравоохранения России обяжет медицинские, социальные и образовательные организации добавлять в хлеб йодированную соль. Соответствующие поправки внесут в закон «Об основах охраны здоровья граждан»

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в сутки россияне потребляют в среднем 40–80 микрограммов йода, что в три раза ниже установленной нижней границы нормы. Такой дефицит йода приводит к заболеваниям эндокринной системы, пишут «Известия».

На госпитализацию и радикальное лечение пациентов с подобными заболеваниями в год уходит не менее 5 миллиардов рублей. Всего на обследования и лечение таких пациентов уходит 62 миллиарда рублей в год.

В связи с этим при приготовлении продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, в медицинских, образовательных и социальных учреждениях в обязательном порядке должна использоваться йодированная соль.

При этом частные организации могут принимать требования по обязательному использованию йодированной соли самостоятельно. В случае одобрения законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 марта следующего года.

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