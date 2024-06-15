Персональной биометрии упростят подтверждение

Минцифры намерено упростить проведение биометрических проверок данных россиян для того, чтобы подтверждать эти данные стало быстрее, следует из проекта постановления.

Сейчас на данный момент на регистрацию подтвержденной биометрии в отделении банка уходит около десяти минут. Предложенный Минцифры проект предусматривает ускорение процедуры до двух минут за счет расширения списка приложений для работы с биометрией, пишет «Коммерсантъ».

Процедура предусматривает фотографирование клиента и запись его голоса. В сценарии подтверждения ранее зарегистрированной в мобильном приложении биометрии клиенту будет достаточно посмотреть в камеру, запись голоса не потребуется.

Граждане смогут бесплатно подтвердить данные при наличии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. В документах Минцифры отмечается, что сделать это можно будет в 205 уполномоченных банках.