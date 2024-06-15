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Персональной биометрии упростят подтверждение

Источник:
Sibnet.ru
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Минцифры намерено упростить проведение биометрических проверок данных россиян для того, чтобы подтверждать эти данные стало быстрее, следует из проекта постановления.

Сейчас на данный момент на регистрацию подтвержденной биометрии в отделении банка уходит около десяти минут. Предложенный Минцифры проект предусматривает ускорение процедуры до двух минут за счет расширения списка приложений для работы с биометрией, пишет «Коммерсантъ».

Процедура предусматривает фотографирование клиента и запись его голоса. В сценарии подтверждения ранее зарегистрированной в мобильном приложении биометрии клиенту будет достаточно посмотреть в камеру, запись голоса не потребуется.

Граждане смогут бесплатно подтвердить данные при наличии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. В документах Минцифры отмечается, что сделать это можно будет в 205 уполномоченных банках.

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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо