Военный ВСУ угнал танк и перешел на сторону России

Бывший военнослужащий украинской армии угнал танк и сдался российским войскам, прибыв на бронемашине в согласованное место.

«Лихачев Максим Анатольевич, бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ. Перешел на нашу сторону на донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64», — цитирует ТАСС источник в силовых структурах ДНР.

Источник уточнил, что мужчина после призыва поступил на службу в 101-ю бригаду ВСУ, в феврале 2024 года Лихачев перешел в 119-ю бригаду территориальной обороны, а спустя месяц — в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ.

Известно, что угнавшему украинский танк бойцу 39 лет, он родился в городе Сватово в Луганской народной республике. Мужчина попал в ВСУ после возвращения из Польши в 2022 году.