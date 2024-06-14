ВСУ ударили ракетой по жилому дому в Шебекино

Подъезд многоквартирного дома обрушился в результате обстрела ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Есть раненые.

При разборе завалов на месте обрушения подъезда дома в Шебекино Белгородской области спасатели проводят «минуты тишины», чтобы услышать голоса людей под обломками, сообщает пресс-служба МЧС.

Всего к поиску пострадавших привлечены более 230 человек и 47 единиц техники. При этом поиск людей приходится регулярно приостанавливать из-за угроз обстрелов. На данный момент официально известно о пяти раненых жителях дома, из-под завалов слышны крики.

По предварительным данным, всего после обстрела было разрушено 15 квартир. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия и в медицинских учреждениях.