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ВСУ ударили ракетой по жилому дому в Шебекино

Источник:
Sibnet.ru
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Подъезд многоквартирного дома обрушился в результате обстрела ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Есть раненые.

При разборе завалов на месте обрушения подъезда дома в Шебекино Белгородской области спасатели проводят «минуты тишины», чтобы услышать голоса людей под обломками, сообщает пресс-служба МЧС.

Всего к поиску пострадавших привлечены более 230 человек и 47 единиц техники. При этом поиск людей приходится регулярно приостанавливать из-за угроз обстрелов. На данный момент официально известно о пяти раненых жителях дома, из-под завалов слышны крики.

По предварительным данным, всего после обстрела было разрушено 15 квартир. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия и в медицинских учреждениях.

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Топ комментариев

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...

GammiPluh

мы примем Мексику в ОДКБ если она победит США... и вот в такое же поверили украинцы когда им сказали...

mosquito__2010

США - бесконечный источник лапши для инфантилов ) Украина - бесконечный источник инфантилов хавающих...