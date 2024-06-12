Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении воздушных целей

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила воздушные цели над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. «По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — уточнил Развожаев.

«Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено», — отметил губернатор.