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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении воздушных целей

Источник:
Sibnet.ru
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Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила воздушные цели над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. «По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — уточнил Развожаев.

«Тип сбитых ракет устанавливается. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено», — отметил губернатор.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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