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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев спрогнозировал результаты генерального сражения с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Генеральное сражение с Россией позволит перейти к «заморозке» боевых действий на Украине, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube.

«Я уверен, что осенью действительно все перейдет в затухание именно вооруженной борьбы. Перед затуханием <…> в августе-сентябре будет что-то, какое-то военное событие, которое я называю генеральным сражением», — спрогнозировал эксперт.

Все доступные разведывательные признаки говорят о том, что в зоне специальной операции может начаться крупная операция, после которой боевые столкновения сведутся к минимуму, уточнил Стариков.

Россия считает, что Запад затягивает конфликт на Украине, передавая Киеву все новые вооружения, разведывательные данные, а также осуществляя подготовку украинских солдат.

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mosquito__2010

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Asd10

Заметь, что вышеотписавшийся "пацифист" прямо призывает жахнуть. Видать ему мозги начисто вымыло. Бяда!

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...