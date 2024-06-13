Киев спрогнозировал результаты генерального сражения с Россией

Генеральное сражение с Россией позволит перейти к «заморозке» боевых действий на Украине, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube.

«Я уверен, что осенью действительно все перейдет в затухание именно вооруженной борьбы. Перед затуханием <…> в августе-сентябре будет что-то, какое-то военное событие, которое я называю генеральным сражением», — спрогнозировал эксперт.

Все доступные разведывательные признаки говорят о том, что в зоне специальной операции может начаться крупная операция, после которой боевые столкновения сведутся к минимуму, уточнил Стариков.

Россия считает, что Запад затягивает конфликт на Украине, передавая Киеву все новые вооружения, разведывательные данные, а также осуществляя подготовку украинских солдат.