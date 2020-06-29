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Греф дал оптимистичный прогноз по курсу рубля

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 рубля за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, российская экономика проходит нынешний вызванный коронавирусом кризис лучше прогнозов.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60-62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару», — сказал Греф в интервью ТАСС.

Он отметил, что пока тенденции таковы, но никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, «если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».

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При этом российская экономика проходит кризис лучше прогнозов. «Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс. Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которым мы встретились», — пояснил глава Сбербанка.

По его словам, если не случится второй волны распространения коронавируса, то спад российской экономики по итогам 2020 года составит около 4,2-4,5%.

«Мы делали прогноз падения ВВП от 6% до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен, примерно минус 4,2-4,5% ВВП — опять же, если не случится повторной волны», — уточнил глава Сбербанка.

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cre

ЦитатаОднако Tesla пошла навстречу покупателюНе пошла на встречу, а исправила свои ошибки.

great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Иркут 69

Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

corrector

вакансий больше там, где плохо работать