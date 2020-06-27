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Смертельное ДТП в Иркутской области попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Иркутской области, в котором погибли три человека и один получил травмы, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

«Автомобиль Honda Civik выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster. Погибли водитель и пассажир Honda, мужчины 24 и 23 лет, а также водитель Renault, мужчина 34 лет. Пассажир Renault — 36-летний мужчина — получил различные травмы», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в районе 1 642 километра на границе Зиминского и Заларинского районов. Инцидент попал на видео, полицейские не исключают, что водитель Honda мог находиться за рулем в состоянии опьянения.

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