Шторм с ливнями и градом накроет Новосибирск

Южный циклон принесет с собой шквалистый ветер, град и грозы в Новосибирскую область. А затем и понижение температуры, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В субботу и воскресенье по Новосибирской области ожидаются ливневые дожди с грозами и градом при шквалистых порывах ветра до 25-27 метров в секунду. Порывы ветра на Алтае достигнут 30 метров в секунду.

«В субботу будет еще довольно жарко. По Новосибирской области до +27… +32, по Алтаю до +35 градусов. Сохранится высокая пожароопасность в лесах. В воскресенье похолодает. Температура опустится до +15… +20 градусов, местами до +25», — отметил Ягудин.

По Новосибирску в субботу во второй половине дня ожидаются дожди. К понедельнику осадки прекратятся. Температура в субботу поднимается до +30 градусов, в воскресенье понизится до +22 градусов.