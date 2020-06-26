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Шторм с ливнями и градом накроет Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Южный циклон принесет с собой шквалистый ветер, град и грозы в Новосибирскую область. А затем и понижение температуры, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В субботу и воскресенье по Новосибирской области ожидаются ливневые дожди с грозами и градом при шквалистых порывах ветра до 25-27 метров в секунду. Порывы ветра на Алтае достигнут 30 метров в секунду.

«В субботу будет еще довольно жарко. По Новосибирской области до +27… +32, по Алтаю до +35 градусов. Сохранится высокая пожароопасность в лесах. В воскресенье похолодает. Температура опустится до +15… +20 градусов, местами до +25», — отметил Ягудин.

По Новосибирску в субботу во второй половине дня ожидаются дожди. К понедельнику осадки прекратятся. Температура в субботу поднимается до +30 градусов, в воскресенье понизится до +22 градусов.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

лачинов

Их возмущение совершенно понятно. Они привыкли считать эту халявную прибыль своей, и делиться не хотят.Непонятно...