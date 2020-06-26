Сибирский регион вышел в лидеры по числу нарушений на голосовании

Наблюдатели в первый день досрочного голосования по поправкам Конституцию зафиксировали 34 нарушения. Почти половина из них — в Бурятии, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

«Волонтеры связались более чем с 1,3 тысячи наблюдателями во всех регионах. И мы можем уже озвучить цифры. Было выявлено 34 нарушения: 12 — в Республике Бурятия, пять — в Ямало-Ненецком автономном округе, семь — в Магаданской области, четыре — в Приморском крае, два — в Сахалинской области и два — в Чукотском автономном округе», — цитирует РИА Новости Михееву.

По ее словам, все нарушения сейчас проверяются. На горячую линию Общественной палаты за первый день работы поступило 20 обращений. В частности, три из них связаны с проблемами с электронным голосованием, три — с отсутствием информации о месторасположении участка по временному месту пребывания, два — по вопросам открепления.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в четверг 25 июня и продлится до 30 июня. Среда,1 июля, считается основным днем голосования.