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Сибирский регион вышел в лидеры по числу нарушений на голосовании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Наблюдатели в первый день досрочного голосования по поправкам Конституцию зафиксировали 34 нарушения. Почти половина из них — в Бурятии, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

«Волонтеры связались более чем с 1,3 тысячи наблюдателями во всех регионах. И мы можем уже озвучить цифры. Было выявлено 34 нарушения: 12 — в Республике Бурятия, пять — в Ямало-Ненецком автономном округе, семь — в Магаданской области, четыре — в Приморском крае, два — в Сахалинской области и два — в Чукотском автономном округе», — цитирует РИА Новости Михееву.

По ее словам, все нарушения сейчас проверяются. На горячую линию Общественной палаты за первый день работы поступило 20 обращений. В частности, три из них связаны с проблемами с электронным голосованием, три — с отсутствием информации о месторасположении участка по временному месту пребывания, два — по вопросам открепления.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в четверг 25 июня и продлится до 30 июня. Среда,1 июля, считается основным днем голосования.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию