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Общественники Бурятии опровергли сообщения о нарушениях на голосовании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Информация о наибольшем числе нарушений в Бурятии в ходе голосования по поправкам в Конституцию появилась в пятницу. В этот же день общественники в Бурятии заявили, что это — фейк, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В первый день досрочного голосования по поправкам Конституцию зафиксировали 34 нарушения, почти половина из них — в Бурятии, сообщила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева РИА Новости.

В пятницу во время рабочего совещания в онлайн-режиме с федеральным центром председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров сообщил, что информация о нарушениях не соответствует действительности.

«В настоящий момент наблюдателями на избирательных участках республики нарушений не зарегистрировано», — сообщил Бальжиров.

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Он также попросил федеральных коллег пересмотреть подходы к мониторингу посредством телефонных опросов. По его словам, как только республиканские общественники узнали о «нарушениях», связались со всеми наблюдателями.

«Все наблюдатели, с которыми мы связывались, были удивлены тем, что они о каких-то нарушениях сообщали. Опрос происходил, как правило, во время рабочего процесса. Операторами, проводившими опрос, перечислялись нормативы, и наблюдатель отвечал "да" или "нет". И в итоге, мы думаем, проблемы в коммуникации возникли», — подчеркнул Бальжиров.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Россию будем с колен подымать:Я тут сильно упростил процесс, голосуй отправив СМС.Отдай свой голос тупо...

Voland2

Чисто случайно... А остальным членам ИК по смартфону?

se 34

Бедолаги, им бы к голове капустный лист приматывать чтоб отлегло

fiopan

Конечно надо шевелиться, а то 10% поддержки народом явно маловато.

Plaguer

Чтобы он ещё пару кусков России своей "малой Родине" подарил?..