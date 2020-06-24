Истребители Су-57 оснастят уникальным оружием

Истребители пятого поколения Су-57 оснастят новейшим оружием, разработка которого еще ведется.

«Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения. Часть из них уже создана, некоторые еще разрабатываются», — цитирует «Интерфакс» представителя государственной корпорации «Ростех».

В целом программа Су-57 реализуется в соответствии с утвержденным графиком работ, идет выполнение государственного контракта на поставку 76 самолетов, на текущий год планируется поставка серийного самолета.

Одновременно самолет проходит жесткие и многочисленные испытания военными летчиками, на сегодня выполнено более 3 500 полетов. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационных полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Летные испытания двигателя «второго этапа» идут с 2017 года, серийные поставки истребителей с новым двигателем начнутся с 2023 года.