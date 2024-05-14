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Лондон разрешил Киеву бить по Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Лондон предоставил Киеву разрешение на атаки по Крыму западным оружием, так как считает полуостров частью украинской территории, заявил глава Минобороны Британии Грант Шаппс

«Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — сказал Шаппс во время конференции в Лондоне, передает телеканал Sky News.

Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. В нем он заявил о праве Украины наносить удары по территории России британским оружием.

Британский посол в России Найджел Кейси 6 мая был вызван в МИД РФ. Дипломату выразили решительный протест в связи с заявлениями Кэмерона. Британскому послу было заявлено, что Россия может ответить ударами по британским военным объектам и технике.

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Политика #Мир #Оружие
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