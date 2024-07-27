Трамп предрек мировую войну в случае победы Харрис

Победа на президентских выборах кандидата от демократов вице-президента США Камалы Харрис приведет к Третьей мировой войне, заявил Дональд Трамп.

«Все закончится крупными войнами на Ближнем Востоке. И, возможно, Третьей мировой войной. Сейчас вы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Мы никогда не были так близки», — сказал он.

Заявление прозвучало на встрече Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет The Times of Israel. Трамп также назвал неуважительными по отношению к Израилю заявления Харрис после ее встречи с Нетаньяху ранее.

«Они были не очень приятными в отношении Израиля. На самом деле я не понимаю, как человек, который является евреем, может голосовать за нее. Но это их дело. Но, на мой взгляд, она определенно проявила неуважение к Израилю», — добавил он.