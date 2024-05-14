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«Булаву» морского базирования приняли на вооружение

Источник:
ТАСС
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Межконтинентальную баллистическую ракету «Булава» морского базирования приняли на вооружение, сообщил генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов. По его словам, указ о принятии на вооружение ракетного комплекса был подписан 7 мая.

В ноябре 2023 года Минобороны России опубликовало ролик пуска баллистической ракеты «Булава», запущенной с подводного крейсера «Император Александр III» в акватории Белого моря по боевому полю Кура на Камчатке. Запуск ракеты стал финальным элементом испытаний.

Носителями МБР «Булава» выступают атомные подводные крейсеры проекта 955А «Борей». Трехступенчатая твердотопливная «Булава» несет шесть гиперзвуковых боевых блоков индивидуального наведения.

При этом каждая из стратегических субмарин способна нести 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава». Ракеты этого типа составят основу стратегических ядерных сил России до 2040–2045 годов.

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Оборона #Оружие
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