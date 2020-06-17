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COVID-19 открыл глаза забайкальскому правительству на проблемы региона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что коронавирус вскрыл множество социальных, экономических и демографических проблем в крае.

«Коронавирус выявил ряд проблем, в том числе одна из них – большое количество забайкальцев, которые сейчас оказались без работы, – это люди, у которых нет профессионального образования», — приведены слова Осипова на сайте краевого правительства.

Губернатор объяснил, что причиной проблемы безработицы стала региональная система начального и среднего профессионального образования, которая предоставляет гораздо меньше бесплатных мест, чем количество выпускников 9 и 11 классов.

Среди других проблем, наиболее остро проявившихся в период пандемии, Осипов отметил оснащение интернетом не всех населённых пунктов Забайкальского края, из-за чего учащиеся в отдаленных селах не смогли подключиться к дистанционному обучению.

Также требует решения проблема небольшого количества участников малого и среднего предпринимательства и неустойчивого положения этой категории населения. По словам Александра Осипова, после окончания пандемии сфере бизнеса необходимо помочь быстро восстановить все виды деятельности.


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