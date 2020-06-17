Ветеранам разрешат посмотреть парад Победы без масок

Ветераны смогут находиться на трибуне без масок во время парада Победы в Москве, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, и это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски», — сказала Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, все предметы на Красной площади будут чистыми, их помоют и продезинфицируют. В день парада за ветеранами приедет специально подготовленный и транспорт.

Водители и сопровождающие ветеранов родственники и волонтеры находятся под медицинским наблюдением и проходят тестирование на коронавирус. Они также будут в маске и в перчатках.

Проведение торжеств в честь 75-летия Победы перенесено с 9 мая на 24 июня в связи пандемией коронавируса.