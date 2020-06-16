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Пистолет скрытого ношения для оперативников создадут в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Российские конструкторы разработают новый пистолет скрытого ношения в калибре 9 на 19 миллиметра для оперативников, генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков.

«Мы закончили оформление всей документации и сейчас проводим сертификацию пистолета калибра 9 на 19 миллиметра. Мы планируем выпустить три варианта этого оружия — служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех тех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы и специальную "спортивную" версию», — сказал Баков в интервью РИА Новости.

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По его словам, в первую очередь, новое оружие нужно оперативникам, которых не устраивает пистолет Макарова ни по мощности, ни по боезапасу. «К сожалению, нехорошие люди тоже имеют доступ к оружию, пускай даже нелегально, и бывают ситуации, когда сотрудник при исполнении сталкивается с человеком, у которого боезапас 18 патронов против 8 у оперативника», сказал гендиректор предприятия.

Отвечая на вопрос о том, когда появится опытный образец, Баков отметил, что все в процессе, но «очень скоро появится образец». «Там особой сложности нет», — отметил он.



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