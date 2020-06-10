«Калашников»: от ружья до конкуренции с Tesla

Русский инженер Андрей Дерябин ровно 213 лет назад — 10 июня 1807 года — основал Ижевский оружейный завод. С того момента берет начало концерн «Калашников». И хотя это название прочно ассоциируется со стрелковым оружием, к сегодняшнему дню компания освоила и другую продукцию — от дронов-камикадзе до боевых катеров.
В начале XIX Российская империя вела тяжелые войны с Наполеоном. Армии не хватало стрелкового оружия. В стране тогда было всего два оружейных завода — в Туле и Сестрорецке (под Петербургом). Они не справлялись и ружья для русской пехоты приходилось закупать в Англии. Тогда император Александр I решил построить еще один такой завод.
Поручено это сложное дело было горному инженеру Андрею Дерябину. Новое оружейное производство он решил заложить на базе Ижевского железоделательного завода, основанного в 1760 году графом Шуваловым.Второе рождение ижевский завод получил после Крымской войны. Она была проиграна Россией во многом из-за устаревшего оружия. Власти, чтобы исправить положение, отдали предприятие в аренду бизнесу. Заведовать производством взялся артиллерист, изобретатель и промышленник Петр Бильдерлинг. А его компаньоном стал Людвиг Нобель — брат Альфреда Нобеля, основателя знаменитой премии.
Третье рождение завода связано с именем легендарного Михаила Калашникова, создателя всемирно известного автомата, состоящего на вооружении армий более 100 стран мира.
В 2013 году предприятия оружейного цикла Ижевска объединили под крылом одной компании. Знаменитый конструктор разрешил дать концерну свое имя.
Сейчас доля «Калашникова» на внутрироссийском рынке боевого стрелкового оружия превышает 80%. Компания успешно освоила и другие виды продукции и покорила три стихии — землю, воду и воздух.
Винтовка Чукавина
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) — новейшая разработка концерна в области высокоточного стрелкового оружия.
Это не просто очередной образец оружия. По мнению экспертов, СВЧ — перспективная платформа для нового семейства стрелкового вооружения. И в будущем она может прийти на смену легендарным разработкам Калашникова.
От привычного стрелкового оружия советского и российского производства винтовка Чукавина отличается компоновкой. Конструкторы решили уйти от традиционной схемы со ствольной коробкой, закрывающейся крышкой. Была выбрана лафетная схема, когда ствол и элементы ствольной коробки двигаются вместе на неподвижном лафете. Такой подход позволяет снизить отдачу, а значит — повысить кучность огня.
Разработчики решили не ограничиваться классическими патронами калибра 7,62 миллиметра. Предусмотрен переход на более крупные калибры. Иными словами, это универсальная конструкция, способная работать как с малоимпульсными патронами для автомата, так и с винтовочными патронами для снайперской винтовки.
Пистолет Лебедева
В 2020 году Росгвардия примет на вооружение еще одну разработку концерна «Калашников» — пистолет Лебедева калибра 9 на 19 миллиметров.
Преимущества пистолета в том, что он легкий, при этом магазин имеет большую емкость — 16 патронов у стандартного образца и 14 патронов у более компактного варианта. Обычный пистолет Макарова имеет всего восемь патронов в магазине.
Пистолет Лебедева — модульное оружие с возможностью установки дополнительных элементов: глушителей, прицелов, лазерных целеуказателей и т.д.
Пистолет прошел предварительные испытания и показал себя с хорошей стороны. Он функционален, удобен, может использоваться для скоростной стрельбы, имеет высокую точность попадания. В Росгвардии им, в первую очередь, вооружат подразделения специального назначения.
Дрон-камикадзе
Концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет». Беспилотник способен наносить удары по воздушным, наземным и надводным целям.
Это интеллектуальная многозадачная боевая система. Дрон самостоятельно находит заданную цель и поражает ее. «Ланцет» имеет высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он формирует собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры.
Комплекс «ZALA Ланцет» обладает несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник также оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения.
Комплекс способен достигать цели в радиусе 40 километров, а его максимальная взлетная масса составляет 12 килограмм.
Боевой «Грачонок»
Концерн «Калашников» покорил не только воздух, но и воду. Входящее в его состав судостроительное предприятие «Вымпел» построило для Росгвардии серию катеров специального назначения «Грачонок». Сейчас они несут службу по охране Крымского моста.
«Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими группами. На катере установлены новейшая электронная аппаратура, средства связи, навигационное оборудование, современное вооружение. Это позволяет выполнять широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга.
Водоизмещение катера составляет 138 тонн. Он способен развивать скорость 23 узла, или 42,5 километра в час, выдерживать шторм силой до 4 баллов. В автономном плавании «Грачонок» может находиться до пяти суток, преодолевая при этом до 200 морских миль. В состав экипажа входит 16 человек.
ИЖ «Комби» — конкурент Tesla
«Калашников» заявил о себе и на гражданском рынке. Причем в самом модном его сегменте — разработке и производстве электротранспорта. Концерн представил электромобиль CV-1.
Создан электромобиль на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». Эта концептуальную разработку назвали «концептом электрического суперкара — стендом для тестирования сложных систем».
На CV-1 установлен передовой инвертор массой в 50 килограммов, система мониторинга состояния двигателя и батареи, а также общий бортовой вычислитель собственной разработки.
Электрокар оснащен батареей емкостью 90 киловатт-часов и, как утверждается, может проехать на одном заряде 350 километров. Силовая установка выдает пиковую мощность в 500 киловатт, номинальную — 220 киловатт. Это позволяет машине разгоняться до первой «сотни» за шесть секунд.
«Калашников» в будущем рассчитывает конкурировать с Tesla — «как минимум не уступать» ей. Для сравнения, электромобиль Tesla Model S в топовой версии P100D способен развить скорость 96,5 километра в час за 2,5 секунды и имеет запас хода около 507 километров.
Электромотоцикл Caf Racer
В конце 2019 года концерн презентовал прототип городского электромотоцикла Caf Racer. Он оснащен двигателем мощностью до 50 киловатт и литий-ионными аккумуляторами собственной разработки.
Как утверждают разработчики, максимальная скорость электромотоцикла Caf Racer — не менее 100 километров час. Запас хода может достигать 100 километров. Время зарядки — до восьми часов. Мотоцикл может работать при температуре от 0 до плюс 40 градусов.
По словам разработчиком, у электробайка масса преимуществ — он бесшумен, имеет очень хорошую динамику и управляемость. Конструкторы рассчитывают, что и надежен он будет как автомат Калашникова.