«Калашников»: от ружья до конкуренции с Tesla

Русский инженер Андрей Дерябин ровно 213 лет назад — 10 июня 1807 года — основал Ижевский оружейный завод. С того момента берет начало концерн «Калашников». И хотя это название прочно ассоциируется со стрелковым оружием, к сегодняшнему дню компания освоила и другую продукцию — от дронов-камикадзе до боевых катеров.

В начале XIX Российская империя вела тяжелые войны с Наполеоном. Армии не хватало стрелкового оружия. В стране тогда было всего два оружейных завода — в Туле и Сестрорецке (под Петербургом). Они не справлялись и ружья для русской пехоты приходилось закупать в Англии. Тогда император Александр I решил построить еще один такой завод.

Поручено это сложное дело было горному инженеру Андрею Дерябину. Новое оружейное производство он решил заложить на базе Ижевского железоделательного завода, основанного в 1760 году графом Шуваловым.

Второе рождение ижевский завод получил после Крымской войны. Она была проиграна Россией во многом из-за устаревшего оружия. Власти, чтобы исправить положение, отдали предприятие в аренду бизнесу. Заведовать производством взялся артиллерист, изобретатель и промышленник Петр Бильдерлинг. А его компаньоном стал Людвиг Нобель — брат Альфреда Нобеля, основателя знаменитой премии.

Третье рождение завода связано с именем легендарного Михаила Калашникова, создателя всемирно известного автомата, состоящего на вооружении армий более 100 стран мира.

В 2013 году предприятия оружейного цикла Ижевска объединили под крылом одной компании. Знаменитый конструктор разрешил дать концерну свое имя.

Сейчас доля «Калашникова» на внутрироссийском рынке боевого стрелкового оружия превышает 80%. Компания успешно освоила и другие виды продукции и покорила три стихии — землю, воду и воздух.

Винтовка Чукавина

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) — новейшая разработка концерна в области высокоточного стрелкового оружия.

Это не просто очередной образец оружия. По мнению экспертов, СВЧ — перспективная платформа для нового семейства стрелкового вооружения. И в будущем она может прийти на смену легендарным разработкам Калашникова.

Фото: © Калашников Media

От привычного стрелкового оружия советского и российского производства винтовка Чукавина отличается компоновкой. Конструкторы решили уйти от традиционной схемы со ствольной коробкой, закрывающейся крышкой. Была выбрана лафетная схема, когда ствол и элементы ствольной коробки двигаются вместе на неподвижном лафете. Такой подход позволяет снизить отдачу, а значит — повысить кучность огня.

Разработчики решили не ограничиваться классическими патронами калибра 7,62 миллиметра. Предусмотрен переход на более крупные калибры. Иными словами, это универсальная конструкция, способная работать как с малоимпульсными патронами для автомата, так и с винтовочными патронами для снайперской винтовки.

Пистолет Лебедева

В 2020 году Росгвардия примет на вооружение еще одну разработку концерна «Калашников» — пистолет Лебедева калибра 9 на 19 миллиметров.

Преимущества пистолета в том, что он легкий, при этом магазин имеет большую емкость — 16 патронов у стандартного образца и 14 патронов у более компактного варианта. Обычный пистолет Макарова имеет всего восемь патронов в магазине.

Фото: © Ростех

Пистолет Лебедева — модульное оружие с возможностью установки дополнительных элементов: глушителей, прицелов, лазерных целеуказателей и т.д.

Пистолет прошел предварительные испытания и показал себя с хорошей стороны. Он функционален, удобен, может использоваться для скоростной стрельбы, имеет высокую точность попадания. В Росгвардии им, в первую очередь, вооружат подразделения специального назначения.

Дрон-камикадзе

Концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет». Беспилотник способен наносить удары по воздушным, наземным и надводным целям.

Это интеллектуальная многозадачная боевая система. Дрон самостоятельно находит заданную цель и поражает ее. «Ланцет» имеет высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он формирует собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры.

Фото: © Ростех

Комплекс «ZALA Ланцет» обладает несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник также оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения.

Комплекс способен достигать цели в радиусе 40 километров, а его максимальная взлетная масса составляет 12 килограмм.

Боевой «Грачонок»

Концерн «Калашников» покорил не только воздух, но и воду. Входящее в его состав судостроительное предприятие «Вымпел» построило для Росгвардии серию катеров специального назначения «Грачонок». Сейчас они несут службу по охране Крымского моста.

«Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими группами. На катере установлены новейшая электронная аппаратура, средства связи, навигационное оборудование, современное вооружение. Это позволяет выполнять широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга.

Фото: © Судостроительный завод "Вымпел"

Водоизмещение катера составляет 138 тонн. Он способен развивать скорость 23 узла, или 42,5 километра в час, выдерживать шторм силой до 4 баллов. В автономном плавании «Грачонок» может находиться до пяти суток, преодолевая при этом до 200 морских миль. В состав экипажа входит 16 человек.

ИЖ «Комби» — конкурент Tesla

«Калашников» заявил о себе и на гражданском рынке. Причем в самом модном его сегменте — разработке и производстве электротранспорта. Концерн представил электромобиль CV-1.

Создан электромобиль на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». Эта концептуальную разработку назвали «концептом электрического суперкара — стендом для тестирования сложных систем».

На CV-1 установлен передовой инвертор массой в 50 килограммов, система мониторинга состояния двигателя и батареи, а также общий бортовой вычислитель собственной разработки.

Фото: © Калашников Media

Электрокар оснащен батареей емкостью 90 киловатт-часов и, как утверждается, может проехать на одном заряде 350 километров. Силовая установка выдает пиковую мощность в 500 киловатт, номинальную — 220 киловатт. Это позволяет машине разгоняться до первой «сотни» за шесть секунд.

«Калашников» в будущем рассчитывает конкурировать с Tesla — «как минимум не уступать» ей. Для сравнения, электромобиль Tesla Model S в топовой версии P100D способен развить скорость 96,5 километра в час за 2,5 секунды и имеет запас хода около 507 километров.

Электромотоцикл Caf Racer

В конце 2019 года концерн презентовал прототип городского электромотоцикла Caf Racer. Он оснащен двигателем мощностью до 50 киловатт и литий-ионными аккумуляторами собственной разработки.

Как утверждают разработчики, максимальная скорость электромотоцикла Caf Racer — не менее 100 километров час. Запас хода может достигать 100 километров. Время зарядки — до восьми часов. Мотоцикл может работать при температуре от 0 до плюс 40 градусов.

Фото: © Калашников Media

По словам разработчиком, у электробайка масса преимуществ — он бесшумен, имеет очень хорошую динамику и управляемость. Конструкторы рассчитывают, что и надежен он будет как автомат Калашникова.