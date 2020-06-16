СК возбудил против Навального уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о клевете в отношении блогера Алексея Навального в связи с его высказыванием в видеоролике в адрес ветерана, такое сообщение было опубликовано на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении А. А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении")», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что «2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик (в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправки в конституцию), опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны».

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Скопировав на одном из федеральных ресурсов видеоролик с высказыванием 93-летнего фронтовика Игната Артеменко в поддержку поправки в конституцию (помимо ветерана в ролике высказывались Вячеслав Фетисов, Лео Бокерия и Василий Лановой), блогер снабдил его комментарием, где назвал «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями».

У ветерана, который случайно прочитал комментарий, из-за него резко ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали скорую, приводит ТАСС слова его родственников. Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде в Белоруссии, а затем в действующей армии, участвовал во многих боевых операциях, был ранен, награжден многими государственными наградами.