НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

СК возбудил против Навального уголовное дело

Источник:
Sibnet.ru
543 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о клевете в отношении блогера Алексея Навального в связи с его высказыванием в видеоролике в адрес ветерана, такое сообщение было опубликовано на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении А. А. Навального. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении")», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что «2 июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик (в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу поправки в конституцию), опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрезидент России объяснил важность поправок в Конституцию

Скопировав на одном из федеральных ресурсов видеоролик с высказыванием 93-летнего фронтовика Игната Артеменко в поддержку поправки в конституцию (помимо ветерана в ролике высказывались Вячеслав Фетисов, Лео Бокерия и Василий Лановой), блогер снабдил его комментарием, где назвал «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями».

У ветерана, который случайно прочитал комментарий, из-за него резко ухудшилось здоровье, начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали скорую, приводит ТАСС слова его родственников. Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде в Белоруссии, а затем в действующей армии, участвовал во многих боевых операциях, был ранен, награжден многими государственными наградами.



Еще по теме
Пушков высмеял заявление Киева о «наступательной дипломатии»
Путин написал статью о Второй мировой войне
Россия «приятно удивит» обладателей гипероружия
Президент России объяснил важность поправок в Конституцию
смотреть все
Политика #Россия #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
СК возбудил против Навального уголовное дело
•
Американского шпиона предложили обменять на Бута или Ярошенко
•
Налоговая служба возобновила прием граждан
•
Таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве
Подробности
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Метод лечения COVID-19 плазмой опробовали в Новосибирске
Сибирь 16.06.2020 12:09
Четыре человека утонули в Забайкалье при спасении подростка
Сибирь 16.06.2020 10:56
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
Сибирь 16.06.2020 10:10
Врачи в образе героев появились на граффити в Омске
Сибирь 15.06.2020 19:39
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
12577
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4563
Аномальный холод взял курс на Сибирь
3997
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
3025
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
СК возбудил против Навального уголовное дело
•
Американского шпиона предложили обменять на Бута или Ярошенко
•
Налоговая служба возобновила прием граждан
•
Таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве
Подробности
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Вот кого гнобят, так гнобят! Совсем обнищали ужо!

Иркут 69

Плата за воздух... Плата за платёжные приложения и так взимается, за доступ к колл-центру.... абсурд....

Alvarius7

Конституцию переписал, статейку про войну нацарапал, а там и за мемуары примется)

Иркут 69

Почему нет... история уже знавала прецеденты. 😀ВИ Ленин - "Апрельские тезисы" ИВ Сталин - "Краткий курс...

xarakire

В этой конституции прописали все под себя. И госсовет с непонятными функциями, и пожизненное сенаторство...