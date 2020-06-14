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Президент России объяснил важность поправок в Конституцию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

«Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам», — заявил глава Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале.

«А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Это существенная часть полномочий отдается парламенту», — цитирует РИИ Новости российского лидера.

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По его словам, критика предлагаемых в Конституцию поправок со стороны КПРФ звучит «несколько странно». Для коммунистических партий, добавил Путин, слово «диктатура» органично, ведь они всегда выступали за диктатуру пролетариата, но «на самом деле это была диктатура одной партии», которая была закреплена в Конституции СССР. «Здесь ничего подобного нет», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что и многие другие вещи, «которые созрели, но не были учтены в Основном законе», теперь смогут найти свое место.

«Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все», — подытожил глава государства.



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