Трамп заявил об окончании «эпохи нескончаемых войн» США

Соединенные Штаты не желают решать «древние конфликты в далеких странах», поскольку это не обязанность американских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы завершаем эру бесконечных войн. В этом состоит новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов», — приводит ТАСС слова Трампа, с которыми он обратился к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте.

Он заявил, что «разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, — это не обязанность американских войск». «Мы не мировые полицейские», — указал американский лидер.

«Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов», — сказал президент США.