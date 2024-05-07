ЦАХАЛ начал «точечную операцию» на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции на юге сектора Газа в восточной части Рафаха, а также о нанесении ударов по военным объектам движения ХАМАС в этом районе.

«ЦАХАЛ начал точечную контртеррористическую операцию в восточном районе Рафаха. Сухопутные войска и истребители ЦАХАЛ нанесли удары и уничтожили террористические объекты ХАМАС в районе Рафаха, включая военные строения, подземную инфраструктуру и дополнительные террористические объекты», — цитирует ТАСС заявление пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, с начала оперативной деятельности ликвидировано около 20 террористов и обнаружены три шахты тоннелей.

В пресс-службе отметили, что операция проводится «на основе разведывательных данных» с целью «ликвидировать террористов ХАМАС и демонтировать террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах восточного Рафаха».

Перед ее началом ЦАХАЛ призвал жителей восточного района Рафаха «временно эвакуироваться в расширенный гуманитарный район в Аль-Маваси». «Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться до начала операции», — добавили в пресс-службе.