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«Убираться с Ближнего Востока» посоветовали России в Госдепе США

Источник:
РБК
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Фото: VOA

Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль» и поэтому должна «убираться» из региона, заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.

«На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», — приводит РБК заявление Шенкера.

Говоря о «соперничестве великих держав» на Ближнем Востоке, подразумевая под ними такие страны, как США, Россия и Китай, Шенкер заявил, что Вашингтон не заставляет эти страны делать какой-либо выбор. По его словам, США хотят, чтобы эти государства знали о возможных последствиях, которые могут возникнуть в результате того выбора, который они делают.

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Помимо прочего, помощник госсекретаря США упомянул высказывание действующего президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы «приветствовала приход русских в Сирию» на помощь президенту страны Башару Асаду. По его словам, предыдущие американские власти полагали, что это «затянет русских в трясину».

Шенкер убежден, что Россия изменила ход войны в Сирии, однако в стране по-прежнему действует режим Асада. «Честно говоря, я думаю, что это был провал (администрации Обамы)», — сказал помощник госсекретаря.



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