Подписчиков Матч ТВ развеселило футбольное поле в селе Алтая

Общероссийский спортивный телеканал «Матч ТВ» разместил своем Instagram снимок футбольного поля в высокогорном селе Алтае, по которому гуляют коровы, и развеселил подписчиков.

«Футбольные красоты Алтая», – говорится в подписи к фото. В комментариях уточняется, что фото сделано в высокогорном селе Улаган Республики Алтай. Фото вызвало бурю эмоций и веселья среди подписчиков.

«Будущие игроки сборной!», «Поле скоро будет в минах», «Наша сборная на тренировке? Молодцы, держат форму. Россия вперед!», «Нормально! Карантин, а сборная России уже тренируется», «Газонокосилки выпустили», – написали комментаторы.