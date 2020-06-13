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Подписчиков Матч ТВ развеселило футбольное поле в селе Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © matchtv_channel, www.instagram.com

Общероссийский спортивный телеканал «Матч ТВ» разместил своем Instagram снимок футбольного поля в высокогорном селе Алтае, по которому гуляют коровы, и развеселил подписчиков.

«Футбольные красоты Алтая», – говорится в подписи к фото. В комментариях уточняется, что фото сделано в высокогорном селе Улаган Республики Алтай. Фото вызвало бурю эмоций и веселья среди подписчиков.

«Будущие игроки сборной!», «Поле скоро будет в минах», «Наша сборная на тренировке? Молодцы, держат форму. Россия вперед!», «Нормально! Карантин, а сборная России уже тренируется», «Газонокосилки выпустили», – написали комментаторы.

Фото: © https://www.instagram.com/matchtv_channel/

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