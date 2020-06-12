Наследие Рима: что означает орел на гербе России

Двуглавый орел находится на гербе России уже более пяти веков — с перерывом на годы советской власти. Единственная разница — имперская птица была черной, а современная стала золотой. Почему это странное пернатое было выбрано в качества символа государства и какие важные смыслы несет?

«Орел двоеглавный есть герб державный Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, Его Царскаго Величества Российскаго Царствия, на котором три коруны изображены, знаменующия три великия, Казанское, Астраханское, Сибирское, славныя Царства, покоряющияся Богом хранимому и высочайшей Его Царскаго Величества милостивейшаго Государя державе и повелению», — говорится в первом описании государственного символа.

Гербы, как официальные геральдические символы государства, появились в России только в годы правления Алексея Михайловича (вторая половина XVII века). До этого двуглавые орлы изображались на личных печатях русских царей.

Москва — Третий Рим

Впервые орел появился в 1497 году на печати Ивана III — одного из величайших русских монархов. Под его властью периферийное Московское государство стало превращаться в могучую державу — Россию.

Символ орла привезла в Москву жена Ивана III — Софья Палеолог. Она была племянницей последнего императора Византии Константина IX Палеолога. Незадолго до этого Византийская империя пала под ударами турков-осман. Сам император погиб при обороне Константинополя.

Фото : Фёдор Андреевич Бронников

Двуглавый орел был гербом династии Палеологов. Византия же считалась наследницей Римской империи. Таким образом, московский великий князь, женившись на представительнице византийской династии, вместе с гербом получал право на императорские претензии.

Так родилась концепция Третьего Рима, из которой сотни лет черпали вдохновение идеологи российского величия. Сформулирована она была старцем псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофеем. «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти», — гласила теория.

На современный язык в вольном изложении ее можно перевести так: первый Рим (Римская империя) пал, второй Рим (Византия) тоже пал, третий (Москва) — стоит, а четвертого Рима не будет.

Образ из глубины веков

В геральдике орел — вторая по распространенности фигура после льва. Он символизирует бессмертие, мужество, дальновидность и силу. Ранее эта гордая птица была символом великих держав, в частности, Древнего Рима и империи Наполеона. Сейчас эта фигура присутствует в гербах 26 государств.

Люди видели в орлах всемогущих, парящих на недосягаемой высоте, хищных, но благородных существ. Мифология отождествляла орлов с верховными богами. У древних греков эта птица ассоциировалась с Зевсом, у римлян — с Юпитером, у германцев — с Одином. На Руси и у других славян она отождествлялась с Перуном.

История двуглавого орла также уходит корнями в глубочайшую древность. Первые его изображения относятся к хеттской цивилизации — XIII веку до нашей эры.

Орел с двумя головами встречается на памятниках Месопотамии, Египта, Индии, Древней Греции, персов, арабов и многих других народов. С 1434 года он являлся официальным гербом Священной Римской империи германской нации, затем Австрии и Австро-Венгрии.

Современное значение

С течением столетий герб России видоизменялся. У него то появлялись, то исчезали некоторые элементы. У орла опускались и поднимались крылья. В царские времена он был черного цвета, в современной России стал золотым. Впрочем, в геральдике важен не точный внешний вид, а описание герба. И важнейшие его элементы оставались неизменными.

Головы орла, развернутые в разные стороны, ранее символизировали единство духовной и светской власти, власти патриарха и царя над русской землей. По другой трактовке, одна из голов смотрит на Запад, другая на Восток. Таким образом, они показывают единство и неделимость государства.

Три короны на гербе изначально обозначали завоеванные Московским государством Астраханское, Сибирское и Казанское ханства. Впоследствии их перестали так толковать. Сейчас малые короны символизируют множественность субъектов России. Большая корона указывает на главенство федеральной власти и федерального законодательства.

На груди орла изображен московский герб — щит со святым Георгием, побивающим змея. Он символизирует ядро, вокруг которого собиралась Россия.

Скипетр в одной лапе у орла ранее символизировал земную власть монарха, сейчас — исполнительную вертикаль власти. Держава в другой лапе ранее — власть, данную от Бога, сейчас — устойчивость и законность власти, ее способность функционировать в любых обстоятельствах.

В современной трактовке герба России золотой двуглавый орел должен располагаться на красном геральдическом щите.