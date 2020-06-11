Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного

Конец учебного года в одной из новосибирских школ ознаменовался скандалом с «поборами». Якобы классный руководитель потребовала 90 тысяч рублей на подарки педагогам. Что на самом деле произошло в школе и чем обернулась дурная слава в Сети для родителей, учеников и педагогов?

История получила огласку после видео от основателя общероссийского общественного движения «Поборам стоп!» Анны Тажеевой. Это движение размещает контент на одноименном YouTube-канале, где собрано уже 40 роликов о нарушении прав школьников и родителей по всей стране, а также имеет группу во «ВКонтакте» с 1,4 тысячи подписчиков.

В мае общественница рассказала об обращении к ней мамы ученика школы №90. Родительница предоставила Тажеевой скриншот сообщения в WhatsApp от классного руководителя.

«Давайте порядочно закончим год, дети наши и так в сложных условиях завершают его. Нам необходимо сделать подарки учителям и администрации, имейте хоть каплю сочувствия и уважения, не подводите меня и своих детей, еще не известно, как будет складываться судьба детей...», — говорилось в сообщении.

Педагог подчеркнула, что некоторые мамы и папы на протяжении года не хотели сдавать деньги, и попросила сдать по 3 тысяч рублей. «Кто сдал больше – деньги вернут. Не забывайте еще ремонт кабинета и цветущий сад», — добавила она.

Тажеева рассказала Sibnet.ru, что мама девятиклассника пожаловалась, поскольку у нее денег не было. Она могла бы их занять, но не видела смысла вкладывать такие суммы, если у детей не будет ни последнего звонка, ни выпускного. При этом общественница подчеркнула, что в классе 30 человек, и если каждый из родителей внесет по 3 тысячи, то общая сумма составит 90 тысяч рублей.

Она связалась с директором Татьяной Власовой. Руководитель школы заверила Тыжееву — никаких распоряжений с ее стороны о сборе денег с родителей на подарки и ремонт не было. Аудиозапись разговора основательница общественного движения включила в видеоролик.

Запись разговора с директором общественница также отправила возмущенной «поборами» маме девятиклассника, после чего родительница, по ее словам, «расслабилась, успокоилась».

«Общий дом и общая забота»

Эта возмутительная ситуация не оставила равнодушными и других родителей. Правда, нашлись и иные точки зрения.

Мама одного из старшеклассников заявила Sibnet.ru, что принудительных поборов в школе нет, а сборы на нужды класса и подарки, как минимум, букеты учителям были всегда, и школа №90 — не исключение.

По ее словам, собирает деньги, по крайней мере, в классе ее ребенка, родительский комитет. Он же решает, что покупать для класса, что дарить учителю и так далее, отчитывается о расходах. Деньги собираются далеко не только в интересах школы. Например, есть ежемесячный сбор, который в разные годы шел на воду, канцелярские расходники для детей, одинаковые тетрадки, на подарки детям на праздники. Есть целевые сборы на организацию развлекательных мероприятий, фотоальбомы и прочее.

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При этом есть родители, которые ничего никогда не сдают. Но никто их не «прессует». Другие знают, что подобное может случиться и в каких-то ситуациях уже рассчитывают суммы с учетом процента несдачи.

«В том, что касается Татьяны Афанасьевны (директора), то это человек-глыба в хорошем смысле, так сказать, фанат своего дела. Она уже столько лет, включая кризисные периоды, держит школу на уровне. Понятно, тут есть своя специфика, наверное, есть и перекосы. И, конечно, можно по-разному к этому относиться...», — отметила мама школьника.

Но, по ее мнению, директор права в той позиции, что школа — это общий дом и общая забота. «Где-то, в каких-то ситуациях это может выглядеть как моральное давление, но это не вымогательство. Никаких прайсов для родителей не существует. Скорее, это страхи самих родителей. Но на самом деле никаких санкций к детям тех, кто не хочет помогать, неважно чем — деньгами, материалами, собственным временем, — не бывает», — сказала собеседница.

«А если смотреть на ситуацию в целом, то факт в том, что бюджетного финансирования недостаточно. Здания многих школ не первой свежести. Но мы хотим, чтобы наши дети учились в классах с хорошей мебелью, чтобы было какое-то оборудование и так далее. Мы правы в том, что ничего не должны, поскольку уже все заплатили в виде налогов со своих зарплат. Но эта правота не отремонтирует парты, не покрасит стены, не прогладит шторы, не посадит цветочки...», — добавила родительница.

Распоряжения не было?

Распоряжения «давить на родителей» педагогам, по официальным данным, никто не давал. Департамент образования мэрии Новосибирска объяснил, ссылаясь на слова директора учебного заведения, что родители сами приняли решение об активной помощи и поддержке всех мероприятий, посвященных выпускному еще в сентябре 2019 года.

Подготовкой мероприятий занимался попечительский совет класса, на основе решения, принятого на родительском собрании, сообщил департамент образования в ответе на запрос Sibnet.ru.

При этом размер суммы остался без пояснений, поскольку «администрация образовательного учреждения, департамент образования не могут вмешиваться в деятельность родительских комитетов, а тем более вести учет собранных родителями средств».

То есть устанавливать суммы взносов и в принципе принуждать к сдаче денег или форм материальной помощи от родителей ни педагоги, ни администрация школы не имеют права, добавили в департаменте образования.

Однако этому противоречит факт того, что классный руководитель обратилась к родителям именно по финансовому вопросу.

«Да, я написала»

В тот злополучный день учителю позвонила одна из мам, входящая в состав родительского комитета, и сообщила, что скоро конец учебного года, а деньги сдали не все. На ее просьбы отзывается не каждый родитель, а порой некоторые просто игнорируют сообщения.

«Время было 22.40. Я говорю: "Я сейчас им наберу сообщения". И всем одинаковые сообщения отправила. Да, я написала о том, что давайте порядочно закончим год, дети и так наши находятся в сложной ситуации. Давайте поздравим учителей. Всегда букеты им на последние звонки дарим, сувениры детям подарим, раз у них не будет последнего звонка», — объяснила педагог Sibnet.ru.

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Сумма в 3 тысячи рублей, по ее информации, собиралась со всех родителей в течение года (примерно по 300 рублей в месяц). Сдать полную сумму единовременно родительский комитет просил тех, кто вообще не делал взносов.

«Эти 3 тысячи идут на нужды класса. Мешки покупали для генеральной уборки, часы родители новые купили в кабинет. Поздравляли мальчишек с 23 февраля, поздравляли девчонок, фотографии делали. На 23 февраля покупали эмблемы и пилотки, девчонкам покупали колготки маршировать. Сад возле школы, цветы там выращиваем», — перечислила она.

Теперь учитель жалеет о том, что отправила просто сообщения, не стала тревожить родителей звонками, чтобы объяснить им ситуацию. Да и вообще жалеет, что вмешалась.

«Смотрю на них и плачу»

А через день ей самой позвонили из школы и сказали срочно прийти на работу. Из сбивчивых объяснений по телефону она никак не могла взять в толк, в каких поборах в 90 и 270 тысяч рублей ее обвинили СМИ.

«Выдали ситуацию по радио и телевидению, что у нас в классе 30 человек. И сказали, что если по 3 тысячи с 30 человек собрать — это 90 тысяч, а с трех классов — 270. И представили меня, что я, вообще, непонятно что», — сокрушается педагог.

После произошедшего учитель ушла на больничный — поднялось давление, стала «отниматься» поясница. Каждый день ей на телефон приходят сообщения от встревоженных учеников. Дети искренне переживают за классного руководителя и пытаются поддержать. Но пока об этой истории говорить спокойно педагог не может. Плачет.

«Шла в больницу, увидела, что дети мои фотографируются. Я дорогу перейти не могла, в таком нервном шоке... Никуда идти не могу. Смотрю на них издалека и плачу. Меня родители, все равно, что расстреляли. Только я не могу понять, за что?» — говорит учитель.

Но закон — есть закон, факт выявлен — нужно отвечать. «Учителем были взяты на себя функции, противоречащие должностной инструкции, в соответствии со статей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с чем, данному работнику был объявлен выговор», — резюмировали в департаменте образования.

«И я, опустив голову, пошла домой. Что я могу сделать? Ничего я не могу поделать», — описала итог разбирательства в школе учительница.