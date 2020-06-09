Зеленский пожелал переболеть коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале пандемии он решил переболеть коронавирусом, чтобы на личном примере продемонстрировать, что эта болезнь не должна вызывать панику у людей.

«Я тогда предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. Я нормально проживу», — цитирует Зеленского «Украинская правда». Тем самым глава государства хотел продемонстрировать гражданам, что заболеть — не смертельно.

По словам украинского президента, найти «источник заразы» было несложно. «Но решили, что это перебор. И семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — сказал Зеленский.

По данным Минздрава Украины, с начала пандемии в стране было выявлено 27 856 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Винницкой и Волынской областях. С начала пандемии умерло 810 человек.