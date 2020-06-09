Кремль не посчитал отмену ограничений слишком стремительной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главы регионов принимают решения по особенностям режима из-за коронавируса, основываясь на мнении экспертов

«Почему слишком стремительное? Какие-то ограничения остаются, какие-то ограничения будут сниматься по истечении еще одной или двух недель, это же не полная отмена», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, не слишком ли стремительно мэра Москвы Сергей Собянин решил снять ограничения.

Представитель Кремля подчеркнул, что главы регионов принимают решения по особенностям режима из-за коронавируса, основываясь на мнении экспертов. На вопрос, обсуждала ли мэрия с Кремлем снятие ограничений, Песков напомнил, что «речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов».

Песков согласился, что не все врачи-эпидемиологи считают опасным с точки зрения распространение коронавируса снятие ограничений в Москве. «Есть врачи, которые согласны с этим решением, есть врачи, которые придерживаются иной точки зрения. Естественно любой глава региона принимает решение, основываясь на экспертных показателях», — заключил Песков.

Кремль отметил возросшую дисциплину москвичей по соблюдению ограничений, связанных с распространением коронавируса. «Действительно были моменты, когда дисциплина в плане соблюдения эпидемиологических ограничений оставляла желать лучшего, но по мере того, как возрастал уровень информирования населения, по мере того, как приходило лучшее понимание опасности этой пандемии, этого вида инфекции, конечно, лучше стали соблюдаться все ограничения», — сказал Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 8 июня сообщил, что со вторника в Москве прекращают действовать самоизоляция, пропускной режим и график прогулок.