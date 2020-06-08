НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Подсчитана доля оставшихся без отпусков из-за пандемии россиян

Источник:
РИА Новомти
236 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы россиян на отпуск, так, 20% респондентов решили вообще отказаться от отпуска, говорится в исследовании сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

В исследовании принимали участие более 3 тысяч респондентов со всей России. «Из-за распространения коронавируса по всему миру 30% респондентов отменили поездки за границу, а 25% опрошенных отказались и от поездок по России», — приводит РИА Новости результаты исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус оказался смертельно опасен для лысых мужчин

«20% жителей России вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период», — говорится в результатах опроса.

В варианте «другое» жители России чаще всего отмечали, что изменили планы на отпуск в связи с падением доходов.

В целом влияние коронавируса на отпускные планы отметили 62% респондентов, 38% опрошенных указали, что их планы на летний отдых не изменились.



Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Москва введет режим самосохранения
Продукты РТК вошли в число лучших методов реагирования на COVID-19
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин одобрил «оцифровку» россиян
•
Москва введет режим самосохранения
•
Кадыров выкупит сотни невест
•
Курс рубля взлетел до максимума
Подробности
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристы в Красноярском крае едва не погибли на затопленном острове
Сибирь 08.06.2020 17:02
Зоопарк Барнаула показал тигрят и крошечных леопардов
Сибирь 08.06.2020 16:53
Переполненная «шестерка» попала в смертельное ДТП под Новосибирском
Сибирь 08.06.2020 15:07
Жара и грозы придут в Новосибирскую область
Сибирь 08.06.2020 14:52
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5639
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
4698
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
3965
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
3783
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин одобрил «оцифровку» россиян
•
Москва введет режим самосохранения
•
Кадыров выкупит сотни невест
•
Курс рубля взлетел до максимума
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

DarkII

То чувство, когда по запросам поисковиков осознаёшь как деградирует общество......

all busy

Зато в июне уже неделю колотун стоит.

korvinsS

Как я уже говорил его достроят не смотря ни на что и ты сам это прекрасно понимаешь ты это уже доказал...