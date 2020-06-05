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Коронавирус оказался смертельно опасен для лысых мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Коронавирусная инфекция чаще вызывает тяжелые последствия у лысых мужчин, выяснили ученые университета Брауна.

Исследователи отмечают, что облысение является признаком сурового протекания болезни. Специалисты выяснили, что мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса, а сбой в их выработке зачастую провоцирует облысение, пишет Telegraph.

Статистическая связь настолько сильна, что ученые называют ее «признаком Габрина» в честь первого врача, умершего от COVID-19 в США — Фрэнка Габрина. Медик также был лысым, отмечают исследователи.

Издание также приводит результаты исследования из Испании, согласно которому 79% мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми. В связи с этим некоторые ученые предлагают использовать для лечения COVID-19 гормональную терапию.

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