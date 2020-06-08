НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Составлен список авто с самыми ломающимися «автоматами»

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © Pixabay

Модели Nissan чаще всего нуждаются в дорогостоящем ремонте автоматической коробки передач, а быстрее всего проблемы с «автоматом» начинаются у Ford Focus.

Рейтинг автомобилей 2001-2015 годов выпуска с самыми ненадежными «автоматами» составили обозреватели Consumer Reports. Эксперты отнесли к «автоматам» все типы трансмиссий — и классические АКПП с гидротрансформатором, и вариаторы, и роботизированные коробки передач.

Самыми проблемными признаны вариаторы компании Nissan: из десяти моделей с капризными коробками передач сразу шесть моделей японской фирмы 2012-2015 годов выпуска — Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60. Однако быстрее всего проблемы проявлялись на Ford Focus третьего поколения — неполадки в трансмиссии начинались при пробегах от 30 тысяч миль (около 48 тысяч километров).

Также в десятке Chevrolet Equinox, GMC Acadia и Jeep Wrangler, все модели 2010 года выпуска. Единичные жалобы на неполадки в работе трансмиссии были на моделях Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL образца 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape/Mazda Tribute 2002 года и Ford Focus 2004 года выпуска, однако в рейтинг эти автомобили включать не стали.

Инженеры Consumer Reports полагают, что большинство современных массовых автомобилей с «автоматами» могут проехать 200 тысяч миль (322 тысячи километров) без серьезных проблем при условии своевременного технического обслуживания.

Еще по теме
Мантуров оценил количество заказов на Aurus
Эксперты выбрали авто с самыми капризными двигателями
Рестайлинговый Lada Largus поймали на тестах
Авто Ford научились убивать коронавирус
смотреть все
Авто #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
•
Составлен список авто с самыми ломающимися «автоматами»
•
Xiaomi выпустит смартфон с рекордным 120-кратным зумом
•
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Подробности
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристы в Красноярском крае едва не погибли на затопленном острове
Сибирь 08.06.2020 17:02
Зоопарк Барнаула показал тигрят и крошечных леопардов
Сибирь 08.06.2020 16:53
Переполненная «шестерка» попала в смертельное ДТП под Новосибирском
Сибирь 08.06.2020 15:07
Жара и грозы придут в Новосибирскую область
Сибирь 08.06.2020 14:52
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5618
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
4528
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
3881
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
3734
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
•
Составлен список авто с самыми ломающимися «автоматами»
•
Xiaomi выпустит смартфон с рекордным 120-кратным зумом
•
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

DarkII

То чувство, когда по запросам поисковиков осознаёшь как деградирует общество......

korvinsS

Как я уже говорил его достроят не смотря ни на что и ты сам это прекрасно понимаешь ты это уже доказал...

all busy

Зато в июне уже неделю колотун стоит.