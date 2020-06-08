Составлен список авто с самыми ломающимися «автоматами»

Модели Nissan чаще всего нуждаются в дорогостоящем ремонте автоматической коробки передач, а быстрее всего проблемы с «автоматом» начинаются у Ford Focus.

Рейтинг автомобилей 2001-2015 годов выпуска с самыми ненадежными «автоматами» составили обозреватели Consumer Reports. Эксперты отнесли к «автоматам» все типы трансмиссий — и классические АКПП с гидротрансформатором, и вариаторы, и роботизированные коробки передач.

Самыми проблемными признаны вариаторы компании Nissan: из десяти моделей с капризными коробками передач сразу шесть моделей японской фирмы 2012-2015 годов выпуска — Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60. Однако быстрее всего проблемы проявлялись на Ford Focus третьего поколения — неполадки в трансмиссии начинались при пробегах от 30 тысяч миль (около 48 тысяч километров).

Также в десятке Chevrolet Equinox, GMC Acadia и Jeep Wrangler, все модели 2010 года выпуска. Единичные жалобы на неполадки в работе трансмиссии были на моделях Honda Odyssey 2001 года выпуска, Acura TL образца 2003 года, Acura MDX 2002 года, Chrysler PT Cruiser 2005 года, Ford Escape/Mazda Tribute 2002 года и Ford Focus 2004 года выпуска, однако в рейтинг эти автомобили включать не стали.

Инженеры Consumer Reports полагают, что большинство современных массовых автомобилей с «автоматами» могут проехать 200 тысяч миль (322 тысячи километров) без серьезных проблем при условии своевременного технического обслуживания.