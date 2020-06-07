Единые требования безопасности для пляжей установят в России

МЧС России предложило установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.

«МЧС России инициировано создание единых обязательных требований к обеспечению безопасности людей при пользовании пляжами. С этой целью разработан проект ведомственного приказа "Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации"», — сообщили ТАС в ведомстве.

По словам представителя министерства, в частности, документ предусматривает с 2021 года «переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей».

Обязательные требования будут включать наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва.

#Туризм Роспотребнадзор разрешил не носить маски на пляжах

На пляжах не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Так же, как и сейчас, будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.

В МЧС уточнили, что проект приказа прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования. Кроме того, предложения по включению соответствующих положений в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях направлены в Минюст России.