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Роспотребнадзор разрешил не носить маски на пляжах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Расстояние между отдыхающими, не связанных между собой семейными отношениями, на пляже должно присутствовать, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Павлова сообщила, что ношение масок не будет обязательным для пляжей, но о соблюдении социальной дистанции отдыхающим нужно помнить.

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«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля, заявлял глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что туристический сезон в России состоится «несмотря ни на что».

По последним данным, в России выявлено 405 843 человека с коронавирусом, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным.

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