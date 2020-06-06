Роскомнадзор заблокировал скандальную украинскую стратегию

Роскомнадзор заблокировал украинскую стратегию Strategic Mind Blitzkrieg на территории РФ, сообщил гендиректор Starni Games Игорь Тимошенко на странице студии в Facebook.

Теперь пользователи Steam из России при заходе на страницу игры видят сообщение, что данный товар недоступен в регионе. При этом купленная игра запускается из библиотеки пользователей в России.

Решение заблокировать игру государственное ведомство приняло после многочисленных сообщений в СМИ, где обсуждался показ нацизма в игре с положительной точки зрения. В частности, игроку предлагалось возглавить немецкую армию и захватить Москву.

«Игра формирует лояльное отношение к нацизму и военным преступникам среди участников, принижает подвиги советского народа в борьбе с нацистскими захватчиками и фактически направлена на пересмотр результатов Второй мировой войны», — указывает Роскомнадзор.

Разработчики считают обвинения в реабилитации нацизма необоснованными. Несмотря на блокировку стратегии в сервисе Steam, украинский проект пока еще доступен в цифровом магазине GOG.com.