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Виртуальные гонки стали спортом

Источник:
Sibnet.ru
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Гоночные симуляторы получили в России официальный статус одной из разновидностей автомобильного спорта, соответствующее решение приняло Министерство спорта РФ.

Компьютерные игры на тему автогонок включены в реестр под названием «интерактивные гонки». Российская автомобильная федерация приветствовала решение Минспорта — по ее мнению, это открывает путь к проведению в России соревнований высокого уровня.

На протяжении последних двух сезонов федерация активно поддерживает российский цифровой автоспорт — проводятся чемпионат и кубок, готовятся судейские кадры для работы на соревнованиях.

Пока что киберспортивные соревнования проводятся в игре Assetto Corsa, однако в скором времени список может быть расширен.

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Игры #Аркады #Киберспорт
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