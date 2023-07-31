Виртуальные гонки стали спортом

Гоночные симуляторы получили в России официальный статус одной из разновидностей автомобильного спорта, соответствующее решение приняло Министерство спорта РФ.

Компьютерные игры на тему автогонок включены в реестр под названием «интерактивные гонки». Российская автомобильная федерация приветствовала решение Минспорта — по ее мнению, это открывает путь к проведению в России соревнований высокого уровня.

На протяжении последних двух сезонов федерация активно поддерживает российский цифровой автоспорт — проводятся чемпионат и кубок, готовятся судейские кадры для работы на соревнованиях.

Пока что киберспортивные соревнования проводятся в игре Assetto Corsa, однако в скором времени список может быть расширен.