Разработчик Sports Interactive, выпускающий франшизу Football Manager, работает над внедрением в игру женских команд.

Sports Interactive хочет сделать играбельными женские лиги Англии, Испании, Германии, Франции и США.

У разработчика нет проблем с базой данных, сложность заключается в изменении графики. Женская физиология, как известно, отличается от мужской, и игра должна это передать. Фигурки футболисток должны иметь анимацию, отличающуюся от того, как на поле действуют футболисты.

Работа уже идет, и женские лиги в игре, скорее всего, будут доступны либо в этом году (релиз Football Manager 2024 состоится в ноябре), либо в следующем, уже в рамках Football Manager 2025.

Sports Interactive всегда ставил на максимальную реалистичность внутренних футбольных процессов. И не зря. FM стал самой популярной спортивной стратегией в истории, породив локальный мем «прогноз от FM».

Это когда игрок, прежде чем заключить пари на определенный футбольный поединок или турнир, прогоняет симуляцию в игре. А уже потом, отталкиваясь от увиденных результатов, заключает пари. Лицензированные РФ букмекеры сосредоточены на портале Bookmaker Ratings.