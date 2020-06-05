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Песков объяснил гнев Путина по поводу ЧП в Норильске

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин был проинформирован о ЧП в Норильске с опозданием, и с этим было связано его негодование, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено позже, собственно, поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», — приводит «Интерфакс» слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос, сообщили ли о ЧП главе государства о ЧП 29 мая, когда информация об аварии была опубликована на сайте краевого МЧС.

Пресс-секретарь президента Путина напомнил, что Путин поручил компетентным органам выяснить, было ли оповещение своевременным как сработали экстренные службы реагирования в этой ситуации.

«Сейчас они разбираются с этой ситуацией, поэтому давайте не будем забегать вперед и дождемся первых результатов разбирательства правоохранительных органов», — призвал Песков.

#Происшествия
Разлив топлива в Норильске показали из космоса

В пятницу, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. В среду разлив топлива в Норильске был объявлен ЧС федерального уровня.


Тема: Разлив топлива в Норильске
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