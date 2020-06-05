Разлив топлива в Норильске показали из космоса

Разлив дизельного топлива из резервуара ТЭЦ в Норильске засняли из космоса, фотографии опубликованы на сайте госкорпорации «Роскосмос».

На фотографиях видно, как реки изменили цвет из-за попавших нефтепродуктов, боновые заграждения на них и следы земляных работ.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») из-за просадки бетонной площадки разрушился резервуар, из которого разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Загрязнены 180 тысяч квадратных метров грунта, а также водные объекты.

3 июня президент Владимир Путин объявил в регионе ЧС федерального уровня. Правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин арестован.