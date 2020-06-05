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Российские ученые нашли новый способ поиска жизни на Марсе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © ESA

Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы — с помощью лазерного сканирования их поверхности с борта космического аппарата или посадочной станции, сообщил директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

«Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом. По характеристикам возникаемого флуоресцентного излучения мы можем судить, есть ли жизнь на исследуемом объекте или нет», — рассказал Панасюк в интервью РИА Новости.

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Так можно исследовать объекты на расстоянии десятков и сотен километров, но способ позволяет обнаружить следы жизни только на поверхности, но не под землей, отметил Панасюк.

Новый метод, по словам ученого, опробуют в 2021-2022 годах, когда на околоземную орбиту выведут малый спутник для тестирования нового способа поиска жизни.

Российские ученые считают, что посадочные станции и роверы не способны охватить исследованиями большие площади, а коптеры, воздушные шары и дирижабли зависят от плотности атмосферы и ветров. В этой связи предпочтительным является размещение сканирующих устройств на космических аппаратах, исследующих нужный объект на пролетной траектории или с орбиты.



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