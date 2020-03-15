Закрыт легендарный проект по поиску инопланетян

Знаменитый проект распределенных вычислений для поиска возможных сигналов внеземных форм разума SETI@home остановит работу 31 марта 2020 года, говорится в сообщении организаторов из Калифорнийского университета в Беркли.

Организаторы объяснили остановку проекта неуклонным снижением его научной ценности и необходимостью проведения дополнительного анализа полученных данных. До появления новых применений созданной сети компьютеров проект будет заморожен, приводит «Популярная механика» сообщение ученых.

Поиск внеземного разума SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) представляет собой ряд проектов по выделению из собираемых астрономическими приборами данных сигналов, которые потенциально могут оказаться связанными с деятельностью инопланетян.

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Наиболее известной программой является SETI@home, в рамках которой все желающие могут выделить вычислительные мощности собственных компьютеров для обработки информации с радиотелескопов. Это позволило создать вычислительную машину планетарного масштаба из миллионов персональных компьютеров по всей Земле и в таком режиме проект просуществовал около 20 лет.

SETI@home использует двухступенчатую обработку сигналов, а участники открытой части принимают участие только в первом этапе. Задачей этой фазы является выделение из зашумленных данных сигналов, то есть всплесков потоков на определённых частотах и в определенных диапазонах. Всего за время работы было выделено примерно 6 миллиардов таких сигналов.

В ходе второй фазы ученые занимаются очисткой данных и поиском закономерностей. Они убирают внешние помехи, вызванные звездами, телевышками, авиационными радарами и мобильными телефонами, а также выделяют группы сигналов на близких частотах, пришедшие с одного направления, но, вероятно, разнесенные во времени.